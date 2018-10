Deel dit artikel:













Drie wereldkampioenen aan de start in Gieten Drie wereldkampioenen komen naar Gieten (Foto: RTV Drenthe)

VELDRIJDEN - Tijdens de Superprestige veldrijden in Gieten staan er drie wereldkampioenen aan de start. Wout van Aert (mannen), Sanne Kant (vrouwen) en Eli Iserbyt (beloften) tonen hun regenboogtrui aan het publiek.

Geschreven door René Posthuma

Naast de drie wereldkampioenen verschijnen ook Mathieu van der Poel en Marianne Vos aan de start. Van der Poel vocht vorig jaar een spannend gevecht uit met Van Aert, die door de Nederlander werd gewonnen. Vos rijdt dit seizoen weer een volledige veldritwinter, dit in tegentelling tot de afgelopen jaren, toen de zevenvoudig wereldkampioene slechts een aantal wedstrijden reed.



Drenten

Jens Dekker uit Fluitenberg is de grootste Drentse troef die aan de start verschijnt. Vorig jaar won Dekker de wedstrijd bij de beloften. De Drent viel twee weken geleden hard, maar is hersteld van zijn schouderblessure. De beloften rijden dit jaar de race samen met de elite heren, zodat Dekker zich kan meten met Van der Poel en Van Aert.



Naast Dekker doet ook Tijmen Eising mee. Eising heeft besloten dit seizoen het veldrijden weer op te pakken. Ook Gert-Jan Bosman en Bart Barkhuis laten zich in Gieten zien.



Bij de vrouwen is Fleur Nagengast de grootste Drentse troef. De uit Beilen afkomstige Nagengast liet de afgelopen weken in de Verenigde Staten al zien in vorm te zijn.



Parcours

Het parcours heeft een paar kleine wijzigingen ondergaan. Zo is het hondenveld weer in de route opgenomen en is er een extra hindernis met een nieuwe trap. In totaal is het parcours, rond de zandafgraving in Gieten, 2.600 meter lang.



Programma

Het programma voor zondag 14 oktober ziet er als volgt uit:



10:30 uur: Nieuwelingen jongen

10:32 uur: Nieuwelingen meisjes

11:50 uur: Junioren

13:40 uur: Elite dames en beloften

15:00 uur: Eilte mannen en beloften



Live op TV Drenthe

De 43e editie van de Superprestige in Gieten is zondag 14 oktober live te zien op TV Drenthe. De uitzending begint om 13:30 uur.