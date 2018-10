Deel dit artikel:













Politie verlaagt drempel door ook via social media goed bereikbaar te zijn De werkplek van het webcareteam in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Grote bedrijven hebben vaak al een webcareteam, maar dat geldt nu ook voor de politie in Drenthe. Politiemensen geven antwoord op vragen via social media en houden in de gaten waar over gesproken wordt.

Geschreven door Jeroen Kelderman

"De politie is natuurlijk al veel langer actief op social media", zegt districtschef Naomi Hoekstra van de politie in Drenthe. Agenten deden dat naast hun werk op straat. Daardoor kon echter niet altijd even snel op berichten worden gereageerd.



Snelheid

Sinds vorige week is daar verandering in gekomen. Tussen 14.00 uur en 22.00 uur kun je de politie bereiken met een foto op Instagram, een Facebookbericht of een Tweet en dat gaat net zo snel als via de telefoon. "De bedoeling is dat we dat zo snel mogelijk vanaf 9.00 uur 's ochtends gaan doen", zegt Hoekstra. Al blijft het de bedoeling dat je alarmnummer 112 belt als het echt om een spoedgeval gaat.



Ontvoering

Een ontvoering oplossen of een zelfmoord voorkomen. Het zijn zomaar twee voorbeelden van zaken die zonder social media mogelijk een stuk slechter waren afgelopen. Facebook, Twitter en Instagram zijn ook voor de politie onmisbaar aan het worden. De politie in Twente was de eerste eenheid met een zogenaamd webcareteam.



Als je een bericht stuurt naar een van de accounts van de Drentse politie, dan komt dat vrijwel direct op een van de schermen bij de webcareteams in Emmen, Assen of Hoogeveen tevoorschijn. "De drempel om contact met ons te zoeken via internet is toch wat lager", zegt Wouter Masselink. Hij is een van de grondleggers van het social media-team.



"De meldingen die we binnenkrijgen zijn heel gevarieerd. Het kan ook bijvoorbeeld een bericht zijn van iemand die zich afvraagt of de buurman zijn caravan wel zo lang voor de deur mag laten staan."