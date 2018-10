Deel dit artikel:













Speeldatum bekerduel FC Emmen-ODIN'59 bekend Reuven Niemeijer wist tegen OFC eenmaal te scoren (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen speelt woensdag 31 oktober om 19.45 uur thuis in de KNVB Beker tegen derde divisionist ODIN'59. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt.

Mochten de Drenten het duel met de amateurs winnen, dan plaatsen zij zich voor de achtste finale.



In de eerste ronde was Emmen met 3-1 te sterk op bezoek bij OFC. Glenn Bijl scoorde daar twee doelpunten, Reuven Niemeijer maakte de andere goal. ODIN'59 schakelde in de eerste ronde FC Lisse uit.