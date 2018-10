Deel dit artikel:













Coevorden bijna klaar voor het thuisbezorgen van paspoorten De gemeente Coevorden maakt het mogelijk dat inwoners hun nieuwe paspoort per post ontvangen (foto:ANP/Remko de Waal)

Inwoners van de gemeente Coevorden kunnen binnenkort op verzoek en tegen een kleine vergoeding een nieuw paspoort thuis laten bezorgen. Dat zei burgemeester Bert Bouwmeester vanavond bij de raadscommissie.

Geschreven door Steven Stegen

Raadslid Henk Mulder van BBC2014 stelde de kwestie aan de orde, omdat de partij in mei 2015 met een motie kwam, die door de gemeenteraad is aangenomen. “We vragen ons af wanneer we burgerservice serieus gaan nemen. De gemeente De Wolden bezorgt nieuwe paspoorten al thuis, waarom Coevorden nog niet?”



Burgemeester Bouwmeester wees er op dat het na het aannemen van de motie wettelijk nog niet was toegestaan om paspoorten bij de aanvrager thuis te bezorgen. “Dat mag sinds november 2016. Ik kan u zeggen dat we volop met de voorbereiding bezig zijn, de aanbesteding loopt en we overleggen met onze buurgemeenten. We kunnen binnenkort beginnen en zijn dan de eerste gemeente in Zuidoost-Drenthe die de reisdocumenten thuis kan bezorgen."