Racedirecteur Whiting: Zandvoort geschikt voor Formule 1

Circuit Zandvoort hoeft maar enkele kleine ingrepen uit te voeren om het geschikt te maken voor een grand prix in de Formule 1. Dat zegt racedirecteur Charlie Whiting van de internationale autosportfederatie FIA op de website Autosport.

"Minimale veranderingen zijn nodig'', aldus Whiting, die onlangs een inspectie uitvoerde op de racebaan in de duinen, waar Niki Lauda in 1985 de laatste winnaar was van de Grote Prijs van Nederland.Hij benadrukte dat alleen de layout van het circuit is beoordeeld. "Over commerciële zaken ga ik niet. Ik heb het circuit puur bekeken vanuit veiligheidsaspecten en geschiktheid voor de moderne Formule 1-wagens en dan ik zie ik veel potentie.''Circuit Zandvoort wil graag de Formule 1 terug en heeft daarvoor al plannen ontvouwd. Het TT Circuit in Assen aast ook op de Formule 1 en heeft al onderhandeld met het management van de koningsklasse.