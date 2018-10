Ontslagen bankmedewerker kiest voor baan als vrachtwagenchauffeur

Wat moet je doen als je als je op je 61ste te horen krijgt dat je baan als bankmedewerker verdwijnt? Het overkwam Gert Limburg uit Giethoorn, die jaren bij een bank in Meppel werkte. Hij heeft inmiddels een nieuw doel: vrachtwagenchauffeur.

Limburg is niet bepaald het prototype vrachtwagenchauffeur. Hij houdt bijvoorbeeld niet van hamburgers en gehaktballen. Maar de vrijheid van het beroep staat hem enorm aan. "Die zelfstandigheid vind ik mooi. Bovendien is het toch best een stoer beroep."Na de crisis gingen banken massaal aan het reorganiseren. 1324 mensen werden ontslagen bij twintig banken, waaronder Rabobank, ING en ABN AMRO, Triodos en Van Lanschot. Onder hen 450 bankmedewerkers uit Friesland, Drenthe en Overijssel. Maar een nieuwe baan vinden blijkt moeilijk voor hen. De Europese Commissie gaat bijna 1,2 miljoen euro uittrekken om hen daarbij te helpen."Als je ontslagen wordt, dan kom je bij het UWV terecht", kijkt Limburg terug. "Ik kreeg cursussen waarbij je leert solliciteren. Vervolgens ga je op zoek naar een baan. Maar die kun je bijna niet vinden."Omdat er tal van bankmedewerkers waren ontslagen, was de concurrentie voor een baan groot. "Ik ben economisch geschoold, zat in de dienstverlening in de agrarische sector. Buiten die sector bleek er geen behoefte aan mensen als mij. Ik ben inmiddels 63 en daarmee wordt het steeds lastiger."Een filmpje over vrachtwagenchauffeurs schudde de voormalig bankmedewerker wakker. "We hebben paarden gehad en ik was gewend om met een trailer te rijden. Met een vrachtauto rijden, dat lijk mij ook wel iets. 's Ochtends op pad en 's avonds weer thuiskomen. Ik hoop dat ik zo'n baan kan vinden."