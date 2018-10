Tentoonstelling met hoogtepunten Drents Museum in Iran geopend

In de Iraanse hoofdstad Teheran is vandaag de tentoonstelling geopend met voorwerpen uit het Drents Museum in Assen.

In het Nationaal Museum van Iran worden meer dan driehonderd objecten van het Drents Museum tentoongesteld. Ze komen uit de collecties archeologie, art nouveau en schilderkunst. De samenwerking komt voort uit de tentoonstelling die op dit moment over Iran is te zien in Assen.Directeur Harry Tupan van het Drents Museum was bij de opening aanwezig. "De belangstelling is overweldigend", zegt Tupan. "Bij de persconferentie vanochtend waren alleen al 60 journalisten aanwezig. En ook de daaropvolgende opening was zeer druk bezocht."Tupan is zeer te spreken over de inrichting van de expositie."Het is erg mooi ingedeeld, de drie speerpunten archeologie, art nouveau en schilderkunst komen goed naar voren.""De Iraniërs zijn overdonderd door onze archeologie. Dan gaat het onder meer om vuistbijlen en objecten uit de trechterbekercultuur, dus de hunebedbouwers, zeg maar. En ook het veenlijk kan rekenen op veel bijval", aldus TupanDe tentoonstelling 'Dutch Archeology and Art': Highlights from the Drents Museum is nog tot 6 april te zien in het Nationaal Museum in Teheran