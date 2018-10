Matpartij Ermerzand was eigen rechter spelen

Een 29-jarige bewoner van het Ermerzand in Erm werd vorig jaar in mei in zijn huisje mishandeld, omdat hij een nichtje van zijn belagers lastig zou vallen.

De oom en tante wilden dat de man stopte en vooral dat hij niet de naaktfoto’s van zijn ex openbaar maakte. De officier van justitie sprak van eigen rechter spelen en eiste tegen 49-jarige vrouw uit Coevorden en haar 52-jarige ex-man uit Schoonebeek een werkstraf van 180 en 200 uur.De man uit Erm had een relatie met het nichtje van het stel. Na de breuk vertelde de nicht dat ze werd lastig gevallen en dat haar ex uit Erm naaktfoto’s en -films van haar had. Hij dreigde met de publicatie hiervan.Dit schoot bij haar oom en tante in het verkeerde keelgat. Samen met een 36-jarige man uit Schoonebeek toog het stel naar Erm. In de slaapkamer werd de bewoner gedwongen zijn telefoon af te geven. De man raakte gewond aan zijn gezicht.De vrouw werd op haar beurt weer geslagen door de man uit Erm. Zij deed eveneens aangifte. De officier zag onvoldoende bewijs en vroeg vrijspraak voor de 29-jarige man. Naast de werkstraffen eiste de officier voorwaardelijke celstraffen tot een half jaar.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.