Speellokaal op basisschool De Regenboog in Assen is niet langer leslokaal MFA De Orchidee in Assen-Oost, met daarin onder meer CJBS De Regenboog (archieffoto RTV Drenthe)

Het lokaaltekort bij CJBS De Regenboog in Assen-Oost is opgelost. De groep die uit nood in een speellokaal les kreeg, zit inmiddels op een andere plek in multifunctionele accommodatie De Orchidee. Ook zitten er geen kinderen meer op de gang.

Geschreven door Margriet Benak

Dat antwoorden B en W van Assen op vragen van D66. De ontstane situatie had de school ook aan zichzelf te wijten, stelt het college. Er waren onverwacht meer leerlingen, maar de school koos tegelijkertijd voor kleinere groepen. Daardoor liep het mis.



Onacceptabel

D66 trok aan de bel, toen direct na de zomervakantie bleek dat een groep kinderen van De Regenboog geen fatsoenlijk leslokaal had, terwijl de school nog maar een jaar in de nieuwe mfa De Orchidee is gehuisvest. D66 noemde de situatie onacceptabel.



Groei leerlingenaantal

In het nieuwe mfa-gebouw De Orchidee zitten de scholen De Regenboog en RKBS De Vredeveldschool. Maar het leerlingenaantal van De Regenboog bleek boven verwachting gegroeid, zo melden B en W. De school kreeg in de mfa een extra leslokaal toegewezen, maar had gerekend op nog een tweede extra lokaal en hierop ook het aantal groepen afgestemd. Dat bleek achteraf een misrekening, stelt het college.



Eigen keus

"Toen bleek dat het tweede extra lokaal voor De Regenboog niet beschikbaar kwam, is door de schooldirecteur zelf de keus gemaakt om deze groep wel in stand te houden en te huisvesten in het speellokaal. Wij begrijpen de wens om met kleinere klassen te werken, maar dit moet ook passen in de beschikbare huisvesting op basis van de geldende normen", aldus het college.



Half september is overleg geweest met de schoolbesturen. Daar is afgesproken om te kijken in hoeverre er in Assen-Oost sprake is van een tijdelijke groei van leerlingenaantallen of dat dit structureel is.