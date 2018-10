College Assen: Geen invloed op vertrek verzekeraar Volmachtkantoor

Assen heeft geen kans gehad invloed uit te oefenen op het vertrek van verzekeraar Volmachtkantoor uit de provinciehoofdstad. "Het besluit om de Asser vestiging te sluiten is op landelijk niveau genomen", stellen B en W.

Het college antwoordt dat op vragen van de PvdA. De partij vindt dat er te laconiek is gereageerd op het verlies van de verzekeraar, waardoor Assen ruim zestig banen kwijtraakt.Volmachtkantoor sluit de Asser vestiging per 1 mei, en verplaatst de werkzaamheden naar het hoofdkantoor in Amstelveen. Werknemers kunnen meeverhuizen. Of ze dat ook doen, moeten ze voor december aangeven. Voor degene die niet meewil, is er een sociaal plan met begeleiding naar ander werk.Wethouder Roald Leemrijse noemde de sluiting van het verzekeringskantoor 'overmacht' en het kwam ook als een volslagen verrassing. Dat schoot PvdA-raadslid Albert Smit in het verkeerde keelgat. Hij vond de reactie 'te lichtzinning' en vroeg zich af of het college wel de juiste antenne heeft om dergelijke zaken tijdig te signaleren en bij te sturen.Volgens het college telt Assen 4.000 bedrijven en wordt er alles aan gedaan om ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren, banen te behouden en zelfs te groeien. Als voorbeeld noemt het college het helpen bij de huisvesting van het stevig groeiende online veilingbedrijf Catawiki, behoud van de rechtbank en het binnenhalen van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat leidde de afgelopen jaren tot vier procent groei van de werkgelegenheid.Dat verzekeraar Volmachtkantoor na de zomervakantie ineens meldde per 1 mei uit Assen te vertrekken, viel de gemeente rauw op het dak. Het college stelt dat de gemeente niet in de gelegenheid is geweest het besluit te beïnvloeden, omdat er landelijk al was beslist over het lot van de Asser vestiging. Er was in de zomer wel een brief naar het stadhuis gestuurd door het bedrijf, maar dat was op het laatste moment, en net in de vakantieperiode. Volgens wethouder Roald Leemrijse was toen de beslissing al gevallen.Wel is er inmiddels contact geweest met Volmachtkantoor, om te kijken of de gemeente werknemers behulpzaam kan zijn bij het vinden van een nieuwe baan, als ze niet meeverhuizen naar Amstelveen. "Waar wij kunnen, zullen wij maatwerk leveren. Hierbij betrekken wij ook het Werkplein Drentsche Aa", aldus het college.