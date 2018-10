Nieuw Digitenne-kastje nodig om RTV Drenthe te kunnen ontvangen

Mensen die een oud kastje van Digitenne hebben staan en niet betalen voor een abonnement, kunnen sinds gisteren geen publieke omroepen en RTV Drenthe meer ontvangen.

Wie voor het abonnement betaalt, heeft nergens last van. Hetzelfde speelt in Groningen bij RTV Noord KPN, de provider van Digitenne, stapt over naar een HD-signaal voor een hogere kwaliteit beeld. Het oude Digitenne werd uitgezonden in de lage beeldkwaliteit SD.Om Digitenne in HD te kunnen ontvangen, is een nieuwe decoder nodig. Die krijgen betalende abonnees van Digitenne toegestuurd.Wie geen lopend abonnement heeft op Digitenne, maar nog wel een kastje heeft staan, krijgt echter geen nieuwe decoder toegestuurd. Die groep kijkers ontvangt sinds gisteren geen RTV Drenthe en publieke omroepen meer.Wie RTV Drenthe en de publieke omroepen wil blijven ontvangen, kan volgens KPN het best naar de elektronicawinkel om een nieuwe decoder te kopen. Wie die heeft, kan ook zonder abonnement dan weer naar RTV Drenthe en NPO 1, 2 en 3 kijken.