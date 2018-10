Nieuwe locatie voor Festival der Zoete Verleidingen

Festival der Zoete Verleidingen in Sleen gaat verhuizen. Organisator Marjolein Kleine draagt vandaag het stokje over aan Ina en Jan Zwiers van de Sleenerhoeve.

Het festival was vanaf 2012 in de voormalige theetuin van Marjolein Kleine en haar man Arnoud Vos. Omdat zij de boerderij onlangs hebben verkocht is Anneke Boekee, de organisator van het festival, op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. De nieuwe plek is nu aan de Brink in Sleen, tegenover het voormalig gemeentehuis."De voorbereidingen voor de achtste editie van het Festival der Zoete Verleidingen kunnen beginnen", laat de organisatie weten. "De datum staat vast: vrijdag 2 tot en met zondag 4 augustus 2019 is de Sleenerhoeve de plek voor smulpapen en zoetekauwen."