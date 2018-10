Kinderwagenmuseum opent deuren in Echten

Een feestelijke week voor het Kinderwagenmuseum, want het museum kon de deuren van de nieuwe locatie in Echten openen.

Per 1 oktober moest het Kinderwagenmuseum weg uit het oude pand: een voormalige bibliotheek in Nijeveen. De onzekerheid was van korte duur, want binnen een week werd een nieuwe locatie gevonden.Daarvoor moest de collectie wel twintig kilometer reizen, naar het toeristische dorp Echten Eigenaresse Marianne Elsinga is blij met haar nieuwe locatie in 't Huus met de Belle. Daarin zitten ook andere toeristische voorzieningen, zoals ambachtswinkels en een informatiecentrum."In de tijd dat we hier aan het werk waren om alles op te bouwen, kwamen er veel mensen kijken. 'Wat komt hier? Oh wat leuk!', waren de reacties", vertelt Elsinga.Qua grootte is de nieuwe locatie ongeveer gelijk aan de huidige. Het contract is voor onbepaalde tijd, dus Elsinga hoeft niet bang te zijn dat ze straks weer op zoek moet naar een ander onderkomen.