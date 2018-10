Laura Dijkema blijft juichen op WK volleybal

VOLLEYBAL - Opnieuw een goed resultaat voor de Nederlandse volleybalsters op het WK in Japan. Na een overwinning op Argentinië zijn de dames hard op weg om ongeslagen aan de tweede groepsfase te beginnen.

Tegen Argentinië had Oranje, met spelverdeelster Laura Dijkema uit Beilen, het niet heel moeilijk. Een overwinning in drie sets was het gevolg in Yokohama: 25-17, 25-17 en 25-22.Mexico is morgen de laatste tegenstander in de poule van zes waaruit de beste vier landen verder gaan. Daar vormen zij een groep met de beste vier landen uit poule D, met onder meer Servië en Brazilië.Nederland won al van Duitsland (3-1), Japan (3-2) en Kameroen (3-0). De behaalde punten worden meegenomen naar de tweede ronde, die wordt gespeeld met twee poules van acht teams. Uit elke poule plaatsen zich de beste drie landen voor de Final Six.