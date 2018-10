Deel dit artikel:













Rein Munniksma gaat bevingsschade bij boeren in kaart brengen Munniksma hoopt binnen een paar maanden met een plan van aanpak voor Groningse boeren te komen. (foto archief RTV Drenthe)

De Drentse oud-gedeputeerde Rein Munniksma gaat in kaart brengen welke schade boeren hebben door de aardbevingen in Groningen. Munniksma was de afgelopen tijd waarnemend burgemeester in twee Groningse gemeenten.





Boerenorganisaties zeggen dat de aardbevingen niet alleen schade toebrengen aan gebouwen als stallen. Ook mestkelders en drainage raken beschadigd bij bewegingen in de bodem.



