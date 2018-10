Raad van State: Klazienavener moet boete van 71.000 euro betalen

Een boete van bijna 71.000 euro, dat is wat een een inwoner van Klazienaveen aan de gemeente Emmen moet betalen. De Raad van State heeft hem vandaag een zogenaamde bestuursdwangrekening opgelegd.

De gemeente haalde in 2010 grote hoeveelheden opgeslagen materialen en ijzer van het perceel van de inwoner weg. Sinds 2011 ruziën beide partijen over de hoogte van de opruimkosten en wie die moet betalen.Eerder haalde de gemeente, na een uitspraak van de rechtbank, al ruim de helft af van de oorspronkelijke bestuursdwangrekening van in totaal 176.000 euro. De Klazienavener vond dat nog veel te weinig en eiste kwijtschelding van alle kosten en mogelijk zelfs een schadevergoeding.De man meent dat de gemeente ten onrechte een flink aantal waardevolle antieke en oude landbouwmachines van zijn perceel aan de Dordsedijk heeft verwijderd. Daarbij heeft de gemeente ook nog eens een schuur gesloopt.De gemeente voerde ook nog prijzige metalen af, omdat de opslag van zo veel materialen in strijd was met de woonbestemming op het perceel van de Klazienavener.De Raad van State vindt dat de rechtbank de bestuursdwangrekening terecht meer dan heeft gehalveerd. De rekening van 70.905 euro moet de Klazienaveener wel betalen, meent de Raad in hoger beroep.