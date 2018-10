Hoogeveen praat pas over begroting als de ijsbaankosten duidelijk zijn

De gemeenteraad van Hoogeveen gaat deze week niet praten over de begroting. Het is uitzonderlijk dat de begrotingsbehandeling wordt uitgesteld, maar een meerderheid vindt het noodzakelijk omdat er nog geen definitieve cijfers zijn over het plan voor een nieuwe ijsbaan met zwembad.

Het plan gaat Hoogeveen 19,15 miljoen euro kosten. De oppositiepartijen vinden dat er pas over het gemeentelijk budget kan worden gepraat als duidelijk is of die cijfers kloppen. Die berekeningen komen van de Rekenkamer . Eerder was al duidelijk dat dat pas in oktober zou worden.Er was wel een hele discussie voor nodig voordat er tot uitstel van de begrotingsbehandeling werd besloten. De stem van burgemeester Karel Loohuis gaf hierbij uiteindelijk de doorslag.Voor 15 november moet de begroting voor volgend jaar zijn vastgesteld. Wanneer de raad er wel over gaat praten, is nog niet duidelijk. Het wordt in ieder geval november.Er lijkt dus genoeg tijd te zijn voor de behandeling. De planning van de bouw van het nieuwe Kleine Bols-ijsstadion is krapper. De aanbesteding moet deze maand nog gebeuren. Het complex moet op 1 januari 2020 open gaan, anders krijgt Hoogeveen geen miljoenensubsidie van de provincie Drenthe.Met de eigen investering van de gemeente Hoogeveen is het plan nog niet betaald. De totale kosten lopen op tot bijna 32 miljoen euro. Daarin zit de 5 miljoen provinciale subsidie, RENDO en WMD dragen 1,5 miljoen euro bij en de rest van 6 miljoen euro moet komen uit obligatieleningen.