'Stokje van molenaar moet doorgegeven worden aan nieuwe generatie'

Wie ervan droomt om molenaar te worden, kan volgende week aan een opleiding beginnen voor dit eeuwenoude beroep. Kees Vanger is de bevlogen docent. "Molenaar is een mooi vak", zegt hij met een grote glimlach.

Vanger geeft al tien jaar les in het vak van molenaar en is fervent beoefenaar van het ambacht. "Ik leerde het toen ik achttien jaar was. Ik begon in Friesland, daar draaide toen een molen. Tegenwoordig draaien ze bijna allemaal." Volgens Vanger gaat het in Drenthe ook goed met de molens, maar de hoeveelheid molenaars blijft wat achter. Vandaar dat Vanger de opleiding verzorgd."De opleiding duurt zo'n anderhalf jaar. Dat is best lang, maar je moet ook best veel weten. De molen moet immers veilig draaien, dus moet je de techniek kennen, hoe de wielen werken en hoe je het weer kunt 'lezen'. Dat laatste is door moderne technologie gemakkelijker geworden, maar je moet het ook nog zelf kunnen."De opleiding tot molenaar bestaat uit veel praktijk, maar een groot gedeelte is ook theorieles. "We hebben een mooi cursusboek en een uitgebreide Powerpoint-presentatie. Er zijn natuurlijk veel verschillende type molens met elk hun eigen kenmerken." Is er dan ook een strenge toets na de theorielessen? "Nee, hoor. We merken gauw genoeg in de praktijk of het allemaal klopt wat de cursist doet."Vanger is helemaal gek van molens en vindt het belangrijk dat ze in Nederland draaien, maar ze moeten volgens hem wel 'meer zijn dan alleen maar mooi.' "De molen moet echt een functie hebben en er niet alleen voor het oog zijn. Ze moeten draaien om te produceren."Iedereen mag zich voor de cursus aanmelden, zowel jong als oud. "Maar een beetje praktisch zijn is wel handig. Enthousiast zijn ook, zeker als je de informatie goed wil overdragen op het publiek dat op visite komt."Volgens de docent viel de hoeveelheid aanmeldingen van vorig jaar niet tegen. "Ik had zestien deelnemers. Daar ben ik blij om, want het stokje van molenaar moet doorgegeven worden. De jongste leerling was veertien jaar."Komende maandag begint de cursus in molen de Weert, in Meppel. Er is nog plek om deel te nemen.