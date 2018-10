Deel dit artikel:













Pijlsnelle actie op militair complex bij Coevorden tijdens oefening Militairen van de Luchtmobiele Brigade oefenen bij Coevorden (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe) In de omgeving van Coevorden circelen Apache helikopters rond in het kader van de oefening Falcon Autumn (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

Vier militaire helikopters landen bijna tegelijkertijd bij een militair complex in Coevorden en militairen rennen de toestellen uit. De 'air raid' is onderdeel van de jaarlijkse oefening Falcon Autumn, die voor het eerst in zeven jaar weer in Drenthe wordt gehouden.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Honderden militairen, zestien helikopters en zes vliegtuigen doen daaraan mee. De air raid is korte en snelle actie om een tegenstander uit te schakelen. Daar zijn de mannen van de Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen vandaag mee bezig.



Coevorden en Assen

Uitvalsbasis van de oefening is Militair Luchtvaart Terrein Deelen bij Arnhem. De militairen gaan daar vandaan op pad richting onder andere Coevorden en later deze week Assen. Het programma duurt tot volgende week woensdag.



Op oefenterrein De Haar bij Assen wordt een soort mini-helikoptervliegveld aangelegd. De helikopters gebruiken Assen als tussenstop om van 8 tot en met 10 oktober oefenaanvallen uit te voeren op de Marnewaard, waar ook een militair terrein is.



Grootste militaire oefening

Falcon Autumn is de grootste oefening op Nederlands grondgebied. Militairen van de luchtmacht en de Luchtmobiele Brigade gaan aan de slag in bebouwd gebied. Ze worden ondersteund door vliegtuigen.



"In Drenthe zijn we dit keer alleen te vinden op militair terrein", vertelt een woordvoerder van de Luchtmobiele Brigade. De oefening is daarmee een stuk minder zichtbaar dan zeven jaar geleden. Destijds werd een inval gedaan in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren en werd het TT Circuit bij Assen aangevallen.