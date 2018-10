Deel dit artikel:













Djammen: Bert Heerink is eigenlijk nooit weggeweest Willem Friso Wielenga (links) en Bert Heerink (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

Zanger Bert Heerink uit Hoogeveen, die in de jaren tachtig zanger was van rockband Vandenberg en ook een hit had voor een Nederlands biermerk in de jaren negentig, heeft een nieuwe plaat. Speciaal, omdat hij vijftig jaar in het vak zit. Maar spreken van een comeback kan niet, want Heerink is eigenlijk nooit weggeweest.

Geschreven door Robbert Oosting



De nieuwe cd heet Officially (G)old. Het is een nieuwe plaat vol nummers waar Heerink zich comfortabel bij voelt, een greep uit zijn oeuvre. "We hebben de titel zelf verzonnen", vertelt hij enthousiast. "Gold, old. De g tussen aanhalingstekens, dat is een klein beetje een vingerwijzing dat ik het allemaal niet zo serieus neem."



"Het moeilijkste was nog wel om het repertoire uit te kiezen", zegt Heerink. "Want als je vijftig jaar speelt, heb je zo veel gedaan. Dan is het heel lastig om materiaal bij elkaar te zoeken waarvan je denkt: 'Dat vind ik goed, maar vinden de mensen het ook goed?' Ik ben er in ieder geval heel trots op."



Druk

Dat Heerink niet stilzit, mag duidelijk zijn. Al een aantal jaren toert hij met het Pink Floyd Project door de Nederlandse theaters, waar hij als leadzanger optreedt. Ook speelt hij met gitarist Jan Akkerman. Daarnaast is Heerink van plan om met zijn vaste pianist Willem Friso Wielenga, die hij kent van het Pink Floyd Project, wat muzikale experimenten uit te voeren. "En ik schilder ook nog", lacht Heerink. "Ik heb zo veel te doen."



Op 12 oktober staat Heerink in Vanslag in Borger met de muzikale samenstelling Heerink and old Friends.