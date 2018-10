Deel dit artikel:













Sportverenigingen dupe van nieuwe regels zonnepanelen

Sportverenigingen en dorpshuizen dreigen de dupe te worden van nieuwe regels voor zonnepanelen. Dat zegt het Drentse PvdA-Statenlid Peter Zwiers.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Het gaat om een regeling waarbij je een vergoeding krijg voor zonne-energie die je niet meteen kunt gebruiken. De stroom wordt dan teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken wil per 2020 van die vergoeding af, omdat het teveel geld kost.



's Zomers dicht

En daar zit volgens Zwiers precies het probleem. Dorpshuizen en sportverenigingen zijn in de zomerperiode vaak gesloten, terwijl zonnepanelen dan juist de meeste energie-opbrengst hebben. Dat is soms wel 40 procent van de jaaropbrengst. Daarbij komt dat sportverenigingen de het grootste deel van de opgewekte elektriciteit (75 procent) nodig hebben voor veldlichting. Dus als de zon niet schijnt.



Dorpshuizen en sportverenigingen komen volgens Zwiers dubbel in de problemen. Ze kunnen door het afschaffen van de regeling hun zonne-energie niet voor veldverlichting gebruiken en de exploitatie van de dorpshuizen en sportvereniging komt onder druk te staan, omdat ze geen rekening hebben gehouden met de hogere kosten.



Terugverdientijd langer

Ook wordt de terugverdientijd van zonnepanelen langer en Drenthe liep juist voorop met het verduurzamen van sportverenigingen, zo vindt Zwiers die met een motie over de kwestie is gekomen in Provinciale Staten.



Alle partijen, behalve de ChristenUnie, steunden de motie. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra gaat met de motie op zak naar minister Wiebes. Overigens is de afschaffing van de salderingsregeling volgens Stelpstra nog geen gelopen koers in de Tweede Kamer, omdat die ook problemen ziet ontstaan.