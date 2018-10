Deel dit artikel:













De rechtbank in Assen heeft een 35-jarige man een boete van 1500 euro en een rijontzegging van negen maanden opgelegd (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

De rechtbank in Assen heeft een 35-jarige man uit Ruinerwold een boete van 1500 euro en een rijontzegging van negen maanden opgelegd. De man reed op 27 april 2017 dronken over de A32 bij Meppel. Daar reed hij op de vluchtstrook tegen een taxibusje met pech aan.

De chauffeur van het taxibusje had net zijn passagiers uit de auto gehaald en naar een veilige plek naast de weg geleid, toen de Ruinerwolder met zijn auto op het busje reed. Getuigen zagen dat de man al even -deels- over de vluchtstrook reed. "Ik was ook bezig met de radio", legde de man in de rechtbank uit. "Alles wat ik heb gedaan, was verkeerd. Daar zijn geen excuses voor. Ik ben me er heel bewust van dat het allemaal gelukkig goed afgelopen is."



Rijbewijs kwijt

De man liep bij het ongeluk drie gebroken ribben en een klaplong op. In afwachting op een EMA-cursus en een psychologisch onderzoek bij het CBR, was hij ook zes maanden zijn rijbewijs kwijt. "Wat als iemand ernstig gewond was geraakt?", vroeg de officier van justitie zich hardop af in de rechtszaal. "Dan waren we al snel richting maanden gevangenisstraf gegaan en een rijontzegging van twee jaar", gaf hij de Ruinerwolder mee voordat hij negen maanden rijontzegging en een boete van 2000 euro eiste. In zijn eis hield hij rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man en het feit dat hij niet eerder veroordeeld is voor een verkeersdelict.



Boete

De rechter ging grotendeels met de eis mee. Maar omdat de man ook al veel kosten heeft moeten maken voor onder meer de cursus en de keuring, verlaagde ze de boete tot 1500 euro. Van de negen maanden rijontzegging, zijn drie maanden voorwaardelijk. Omdat de man zijn rijbewijs al zes maanden kwijt was, hoeft hij hem nu niet opnieuw in te leveren.