Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bijna de helft van de vrouwen wordt dement Vrouwen worden ouder dan mannen en hebben daardoor meer kans dement te worden (archieffoto RTV Drenthe)

Ouder worden komt met gebreken en dat is ook het beeld bij de ontwikkeling van dementie. Van de vrouwen onder de 45 jaar zal bijna de helft dement worden of een vergelijkbare ziekte krijgen. Dat komt doordat vrouwen ouder worden dan mannen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Van de vrouwen jonger dan 45 zal 48 procent dement worden, de ziekte van Parkinson krijgen of een beroerte. Bij mannen ligt dat percentage op 36. Hoe ouder mensen worden, hoe groter de kans op dit soort ziektes.



Verdubbeling

Het aantal mensen met dementie in Drenthe zal in twintig jaar tijd verdubbeld zijn. De verwachtingen zijn de laatste jaren naar boven bijgesteld. Voor 2040 wordt verwacht dat in Drenthe 18.000 mensen dement zijn.



Onderzoekers zeggen dat bij dementerenden in de beginfase vaker een hogere bloeddruk, hartritmestoornissen, hoog cholesterol en diabetes wordt vastgesteld. Ze wijzen erop dat het veranderen van leefstijl belangrijk is om dementie te lijf te gaan. Genoeg bewegen, niet roken, weinig drinken zou helpen. Daarmee is dementie wellicht niet te voorkomen, maar wel uit te stellen. Zeker op hoge leeftijd is elk jaar wat dat betreft winst.



Dementievriendelijk

Overheden en organisaties in Drenthe hebben onlangs een convenant gesloten, waarin ze afspreken dat ze meer rekening houden met dementie. Daarbij gaat het om bewustwording bij de bevolking, maar ook bij ambtenaren en bestuurders. Ook moeten mantelzorgers meer ondersteuning krijgen. Drentse gemeenten willen zo 'dementievriendelijker' worden.



De komende vier jaar moet dat zijn beslag krijgen. In de maanden oktober, november en december zijn er bijvoorbeeld informatiestands over dementie in Drentse gemeentehuizen.