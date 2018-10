240 uur taakstraf voor ‘buitenproportioneel’ geweld Emmenaar

Een 37-jarige man uit Emmen is door de rechtbank in Assen vrijgesproken van poging tot doodslag op een plaatsgenoot. De rechtbank acht poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel wel bewezen. De man moet hiervoor een taakstraf van 240 uur uitvoeren. Ook legde de rechtbank hem een voorwaardelijke gevangenisstraf op van zes maanden met een proeftijd van drie jaar.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie vanwege poging tot doodslag twee jaar cel tegen de man.De Emmenaar kreeg het op 10 april van dit jaar op de Rondweg in Emmen aan de stok met een plaatsgenoot. In de woonwijk Emmerhout kwam het tot een confrontatie. De Emmenaar zou het slachtoffer daarbij onder meer met een hamer hebben geslagen en zijn keel hebben dichtgeknepen.De advocaat van de Emmenaar sprak tijdens de behandeling van de zaak over noodweer. Hier is de Asser rechtbank het niet mee eens, mede omdat de man zelf de confrontatie is begonnen en later die opnieuw aanging. De rechtbank noemt het geweld dat de man hierbij gebruikte 'buitenproportioneel'.Ook dat de confrontatie plaatsvond op de openbare weg, waar ook kinderen getuige waren, wordt hem aangerekend. De man heeft geen strafblad. Naast de taakstraf en de voorwaardelijke gevangenisstraf, moet de Emmenaar zijn plaatsgenoot een vergoeding van bijna 1200 euro betalen.