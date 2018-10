Werkstraf voor hennepkwekerij in huis Hoogeveen

Ruim 230 hennepplanten had een Nieuw-Amsterdammer in zijn voormalige woning in Hoogeveen staan. Voor deze hennepkwekerij en het stelen van stroom, moet de man een werkstraf van 120 uur uitvoeren.

In september vorig jaar kwam er bij de politie een anonieme melding binnen. Na onderzoek bleken er in twee ruimtes in zijn woning gezamenlijk 232 hennepplanten te staan. Bij de politie verklaarde de 55-jarige Nieuw-Amsterdammer dat hij alles zelf aangelegd had, met hulp van informatie die hij op internet had gevonden. Verder beriep hij zich op zijn zwijgrecht.In de rechtbank paste hij zijn verklaring aan. Naar eigen zeggen was hij bang voor represailles. "Ik heb nog veel angst voor de mensen waar ik toen mee omging, dus ik wil ook geen namen noemen", verklaarde hij in de Asser rechtbank.De officier van justitie noemde dat verhaal ongeloofwaardig en eiste een werkstraf van 200 uur. De rechter geloofde echter niet dat de man de hennepkwekerij helemaal zelf had aangelegd. Nadat de Nieuw-Amsterdammer betrapt werd, moest hij zijn woning uit. "U heeft veel verloren door dit gebeuren en moest helemaal opnieuw beginnen." De rechter veroordeelde hem daarom tot een werkstraf van 120 uur.