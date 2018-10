Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Historische vereniging voor jaren zoet in archief Zweeloo Vrijwilligers van de historische vereniging Zweeloo in het gemeentelijk archief (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Leden van de historische vereniging Zweeloo zijn vandaag begonnen aan een monsterklus. Ze helpen de gemeente Coevorden bij het ontsluiten van oude archieven van de voormalige gemeenten, die in 1998 bij de herindeling fuseerden tot het huidige Coevorden.

Geschreven door Steven Stegen

Als eerste duiken de vrijwilligers in de archieven van de voormalige gemeente Zweeloo, om precies te zijn in de periode 1920-1997. “Dan hebben we het al over 60 meter aan paperassen, het is een grote klus”, zegt Henk Reinds van de historische vereniging. In totaal ligt er nog voor twee kilometer aan materiaal om in kaart te brengen.



Hopen op mooie verhalen

Het is voor het eerst dat Coevorden de hulp inroept van inwoners voor het rubriceren van het archief. De leden van de historische vereniging doen het graag. “Het kan voor ons eigen tijdschrift weer mooie verhalen opleveren”, zegt Fokko Kuipers.



De gemeente is er ook blij mee. “Het is veel werk en we hebben daar de capaciteit niet voor. En mensen van buitenaf inhuren doen we liever niet, het is echt een klus die gedaan moet worden door mensen die binding hebben met het gebied”, vindt gemeentearchivaris Henk Mepschen.



Openbaar

Elke gemeente is verplicht om een archief te ontsluiten als het ouder is dan 20 jaar. “In principe wordt dan alles openbaar. Maar het college kijkt eerst nog wel even of er nog delen zijn die toch geheim moeten blijven”, let Mepschen uit. In eerste instantie wordt het archief vooral in kaart gebracht. In een later stadium worden delen mogelijk ingescand, zodat mensen ze ook thuis kunnen raadplegen.



De vrijwilligers zijn de komende jaren wel zoet met de klus. In een speciale kelder onder een bijgebouw van het gemeentehuis liggen de documenten opgeslagen. “Temperatuur en luchtvochtigheid zijn hier constant, zodat het papier in goede conditie blijft.”



Experiment

Het inschakelen van de amateurhistorici is een experiment. Als het slaagt gaat de gemeente ook vrijwilligers vragen voor archieven van de voormalige gemeenten Oosterhesselen, Dalen en Sleen. Mogelijk komt er nog een expositie met de interessantste stukken. “Ook de oorlogsperiode zit in dit archief, dus wie weet wat we nog tegenkomen”, aldus Fokko Kuipers.