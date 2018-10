Deel dit artikel:













'Ik ben blij dat we allebei nog in leven zijn' Werkstraf voor rijden onder invloed

Een 24-jarige Zwollenaar moet een werkstraf van 40 uur uitvoeren voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval in Meppel. Daarnaast legde de politierechter in Assen hem een voorwaardelijke rijontzegging op van zes maanden.

De 24-jarige man reed op 11 september 2016 met een vriend op de Reestlaan in Meppel. Onder invloed van alcohol botste hij met de auto van zijn vriend tegen een boom. Toen de politie bij de auto aankwam, stonden de twee mannen buiten de auto. Eén van hen wordt aangehouden, de ander – de 24-jarige Zwollenaar – rent weg.



Wisselende verklaringen

Later legde de man uit Zwolle bij de politie drie verschillende verklaringen af. Eerste verklaarde hij dat hij toevallig langs de plek van het ongeluk kwam, later vertelde hij dat er een derde persoon was die reed en weer later verklaarde hij achterin te hebben gezeten.



In de rechtbank wijzigde hij zijn verklaringen: “Ik was de bestuurder. Ik was in shock. Daarom liep ik weg. Het was een heel domme fout. Ik heb echt spijt en ben blij dat we allebei nog in leven zijn. Ik had ook aan zijn ouders moeten kunnen vertellen dat hij er niet meer was”, vertelde de man in de rechtbank.



Geen rijbewijs

De Zwollenaar was niet alleen onder invloed, hij had ook geen rijbewijs. De rechter veroordeelde de man tot een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden, met een proeftijd van een jaar.



Ze hield in haar straf rekening met het tijdsverloop, het feit dat de man nu zijn verantwoordelijk neemt en dat hij de schade van de gemeente Meppel heeft vergoed.