Emmen krijgt een nieuwe busstalling voor elektrische bussen Bij de busstalling komt onder meer een nieuw gebouw voor kantoorpersoneel en de buschauffeurs (afbeelding: OV-bureau Groningen Drenthe)

Het OV-bureau Groningen Drenthe gaat een nieuwe busstalling bouwen in Emmen, geschikt voor ruim zestig bussen. De remise komt aan de Tweede Bokslootweg en moet volgend jaar november af zijn.

De stalling wordt door het OV-bureau verhuurd aan busmaatschappij Qbuzz. Bij de remise komt een overdekte tank- en wasgelegenheid. Het kantoorpersoneel en chauffeurs krijgen een eigen gebouw, met onder andere kantinevoorzieningen.



Klaar voor de toekomst

De komende jaren gaan het OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz in Emmen investeren in elektrische bussen en de installaties om de bussen op te laden. Daar past een nieuwe remise bij. Wilko Mol, directeur van OV-bureau Groningen-Drenthe: "Met deze nieuwe stalling zijn we een stap verder op weg naar een toekomst met elektrisch rijden."