Pelgrims uit Erica aangekomen in Rome

Ze hebben het gered. Barry Gepken, zijn vriendin Monique de Haas en hun hond zijn vandaag aangekomen in Rome.

De pelgrims vertrokken vier maanden geleden uit Erica voor een wandeltocht naar de Italiaanse hoofdstad. Om de kop leeg te maken."Ik zit hier midden op het Sint Pietersplein in Rome, vol emoties", zegt Barry. We hebben een ongelofelijke tocht gehad van 2.700 kilometer. Over de bergen met bepakking, vier maanden lang. Wat is het mooi om hier te zijn.""Er gebeurde van alles toen we in Rome kwamen", vertelt Gepken. "We hebben gedanst en elkaar een kus gegeven. De toeristen keken wel een beetje raar en maakten foto's van ons. Maar dat interesseert je niet, er gaat zo veel door je heen. Na 109 dagen eindelijk aangekomen."Spijt van de tocht heeft Gepken niet. "We hebben zoveel meegemaakt. We zijn onderweg opgevangen door zoveel lieve mensen, ook op momenten dat je denkt we vinden geen onderdak, maar dat komt dan toch weer goed. Maar ook dat je bovenop een berg staat. Je maakt elke dag de mooiste dingen mee."Doel van de tocht was om de kop een keer goed leeg te maken, en dat is gelukt. "Na een maand kwam ik los van alles en begon ik over dingen na te denken waar je normaal geen tijd voor hebt. Ik kan het iedereen aanraden om een keer te doen. Je voelt je vrij als een vogel. Ik ga nu veel bewuster om met dingen die belangrijk en dierbaar voor je zijn. Het is onbeschrijfelijk wat zo'n reis met je doet."Barry Gepken heeft de hele tocht drie Drentse zwerfstenen meegetorst. Daar heeft hij een hunebedje van gemaakt op het plein. Is Drenthe toch een beetje dichtbij in Rome.