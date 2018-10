Zoek het uit! - Waarom staat de kerktoren van Oosterhesselen los van de kerk?

Er zit een gat van zo'n acht meter tussen de kerk en de toren van Oosterhesselen. Dat is al honderden jaren zo, maar waarom is dat? Deze vraag won de stemronde van september en wij zoeken het voor je uit.

We spreken af met Harm Jan Lesschen. Hij is van de Historische Vereniging Klenckerheugte en weet veel over de geschiedenis van de kerk. "Het is wel bijzonder, in Drenthe is dit de enige kerk die een losse toren heeft", vertelt hij. "In Utrecht heb je het ook, daar staat de Domtoren ook los van de kerk, maar is de afstand veel groter dan hier."Er gaan veel verhalen rond die een verklaring geven waarom de toren en de kerk los van elkaar staan. Een daarvan kent z'n oorsprong in Sleen. "Daar hadden ze de hoogste toren van het Zuidenveld. In Oosterhesselen leek de mensen dit ook wel wat, dus begonnen ze te bouwen. In Sleen hielden ze dit natuurlijk goed in de gaten. Toen ze dachten de toren wel erg de hoogte in ging, namen inwoners van Sleen maatregelen", neemt Lesschen ons mee terug in de tijd."In een koude novembernacht kwamen jongemannen van Sleen naar Oosterhesselen en bonden allemaal touwen om de toren en begonnen te trekken. Maar de mensen hier in het dorp kregen dat natuurlijk mee en begonnen aan de andere kant te trekken. De jongens uit Sleen bleken sterker! Ze kregen de toren niet om, maar wisten hem wel te verschuiven en daarom staat de toren nu zo'n acht meter los van de kerk."Een ander verhaal gaat over Drentse nuchterheid en zuinigheid. "Dat komt van burgemeester Ton Schipper. Volgens hem gaat in een bruisende gemeente de kogel nogal eens door de kerk. Als je de toren en de kerk los van elkaar neerzet en je jaagt er een kogel door, dan richt het geen schade aan."De verhalen zijn mooi, maar het echte antwoord zit toch net even iets anders in elkaar. Daarvoor gaan we terug de geschiedenis in naar 1592. "Eind zestiende eeuw stond hier een kleine kerk met een toren er aan vast. Dat was tijdens het Beleg van Coevorden. Er liepen hier Spaanse troepen en troepen van prins Maurits rond en daardoor was er sprake van oorlogsgeweld. Daarbij is een deel van het schip van de kerk ingestort. Later is de kerk opnieuw opgebouwd, maar het tussenstuk hebben ze daarbij overgeslagen."