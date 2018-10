Deel dit artikel:













Nederlanders in grensregio werken vaker in deeltijd dan Duitse buren Nederlanders langs de grens werken meer in deeltijd dan hun Duise buren (foto: Pixabay.com)

Het percentage deeltijdwerkers aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens verschilt aanzienlijk. In de Nederlandse grensregio’s was het aantal mensen dat in deeltijd werkt in 2016 bijna tweemaal zo hoog als aan de Duitse kant van de grens.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de statistiekbureaus van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.



In 2016 werkte in de Nederlandse grensregio 54 procent van de werknemers van 15 tot 65 jaar in deeltijd, aan Duitse kant was dat 28 procent, bijna de helft minder.



Meer vrouwen

Zowel aan Duitse als aan Nederlandse kant werken meer vrouwen in deeltijd dan mannen, maar de verschillen tussen Nederland en Duitsland zijn groot. In de Nederlandse grensregio’s werkte ruim 83 procent van de vrouwelijke werknemers in deeltijd, aan Duitse kant was dat bijna 52 procent. Ook een groter deel van de Nederlandse mannelijke werknemers werkte in deeltijd: bijna 27 procent tegenover ruim 9 procent aan Duitse kant.



Verschillen nationale regio’s klein

De verschillen tussen nationale grensregio’s waren relatief klein. Aan de Nederlandse grens varieerde in 2016 het aandeel werknemers van 15 tot 65 jaar die in deeltijd werkten van 51 procent in de regio Delfzijl, tot 58 procent in Zuidoost-Drenthe. Het beeld in de Nederlandse grensregio’s vergelijkbaar met dat van de andere Nederlandse regio’s