Provincie zet definitief in op gedeeltelijke verdubbeling N34

De provincie gaat definitief inzetten op de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt. Daarbij wordt ook naar alternatieven gekeken voor het verdubbelen van de rijbaan.

Het doel van de Gedeputeerde Staten (GS) is dat op drie of vier stukken de weg wordt verdubbeld. Aanwonenden van de N34 uit Zuidlaren, Schipborg en Annen zijn daarin teleurgesteld. Zij hadden het liefst gezien dat in het plan van de provincie zou worden opgenomen dat alternatieven voor de verdubbeling net zo goed worden onderzocht als de plannen voor verdubbeling."Er zijn nu wel toezeggingen gedaan dat het gebeurt, maar het staat er niet. Onze vrees is dat plannenmakers alleen alternatieven gaan onderzoeken die passen bij gedeeltelijke verdubbelingen en andere alternatieven uitsluiten. Daar moeten we als waakhonden bovenop zitten", zegt Gerda Elsinga van de Dialooggroep N34.Volgens VVD’er Johan Baltes hoeft verder onderzoek naar het hoofddoel verdubbelen alternatieven niet uit te sluiten. CDA, PvdA en Sterk Lokaal gaan in de gaten houden of alternatieven voldoende bekeken worden en omwonenden voldoende betrokken worden.Aanwonenden van de weg hadden het liefst gezien dat het stuk bij Schipborg uitgesloten wordt van de zoeklocaties voor de gedeeltelijke verdubbeling. Er is daar volgens hen te weinig ruimte. CDA en PvdA vinden dat ook, maar kregen binnen de Staten daar de handen niet voor op elkaar. Volgens PvdA-Statenlid Hendrikus Loof is het fysiek onmogelijk om de weg daar te verdubbelen. Hij wil ook kwetsbare natuurgebieden uitsluiten. GS laat weten niet meteen op de meest moeilijke en kwetsbare stukken van de weg naar verdubbelingslocaties te zoeken.Een aantal partijen wil dat met het aanpakken van de problemen van knooppunt Gieten niet wordt gewacht tot de definitieve plannen voor de N34 klaar zijn. Ze stellen voor om Gieten zelfs uit de N34 Startnotitie te halen. Dat gaat gedeputeerde Stelpstra te ver, maar hij doet wel de toezegging dat met het oplossen van de fileproblemen bij Gieten eerder begonnen wordt.GroenLinks, D66, SP stemden tegen de Startnotitie N34. GroenLinks wil alleen knooppunt Gieten oplossen. D66 heeft onvoldoende vertrouwen dat het met de omwonenden of alternatieven goed komt en wil graag alleen verdubbelen op de plekken waar de meeste ongelukken gebeuren door bijvoorbeeld inhalen. De SP blijft hameren op het belang van de natuur. Zij willen een spoorlijn Almelo - Emmen - Groningen om de verkeersproblemen van de N34 deels op te lossen.De rest van de politiek is voor gedeeltelijke verdubbeling van de N34. PVV en 50Plus willen eigenlijk dat de hele N34 verdubbeld wordt