Drentse juf net niet de liefste van Nederland

Juf Sandra uit Wateringen is de leukste juf van Nederland, en dus niet juf Roelien Tissingh van groep 7 uit Ruinerwold.

Juf Roelien, die les geeft aan groep 7 van De Dissel, won eerder de titel van allerliefste juf van het Noorden.De nationale verkiezing is een initiatief van stichting ‘Een 10 voor de juf’ en is voor het zesde jaar op rij georganiseerd. Doel is om waardering te tonen voor het vele extra werk dat leerkrachten vaak verrichten voor het welzijn van de leerlingen.De bekendmaking en huldiging vindt plaats aan de vooravond van de Dag van de Leraar op 5 oktober. Andere finalist dit jaar was meester Bart Heijen van groep 5 van ’t Heuvelke in Geleen. In 2017 ging de titel naar meester Jeroen Hermans uit Helmond.