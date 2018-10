Deel dit artikel:













Mobiel 5G-netwerk gaat de landbouw helpen Bij het verzamelen van de gegevens worden drones gebruikt (foto: RTV Drenthe) Vandaag werd in Valthermond begonnen met een proef met 5G in de landbouw (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

Het klinkt mooi. Een nog sneller mobiel netwerk in Nederland. Geen 4G, maar 5G. In Valthermond is telecomprovider KPN daarmee aan het experimenteren.

Geschreven door Andries Ophof

Vanmorgen werd op proefboerderij 't Kompas het startsein gegeven. 5G kan namelijk in de landbouw helpen bij het sneller verwerken van gegevens van gewassen. Die gegevens worden verzameld met behulp van drones.



Drones maken foto's

De drones vliegen over een perceel en maken foto's. Die foto's worden verwerkt en geven volgens drone piloot Leks Bolderdijk een goed beeld van het gewas. "De dronebeelden geven de boer een middel om de verschillen aan te pakken."



In een proef met de Wageningen Universiteit en KPN wordt nu gekeken hoe het 5G-mobiele netwerk kan helpen bij het snel verwerken van data. Dat geeft grote voordelen volgens Bolderdijk. "Als ik nu de data moet verwerken, dan doe ik dat 's avonds achter de computer. Dan moet ik alle foto's uploaden. Met 5G kunnen we die foto's snel doorsturen ook snel de data verwerken. Dat is belangrijk voor de boer. Als het weer verandert, dan kan de boer snel ingrijpen."



5G staat in de kinderschoenen

Toch moet de landbouw nog even wachten op de uitrol van 5G. Volgens CTO (Chief Technology Officer) Tom Poelhekken van KPN staat de techniek nog in de kinderschoenen. "Het eerste deel is klaar. In het najaar komt nieuwe apparatuur beschikbaar. Wat we hier hebben gedaan is blokjes neerzetten die steeds worden uitgebouwd."



De eerste resultaten zijn volgens KPN goed. Zo testten technici afgelopen vrijdag en vandaag de mobiele verbinding. Snelheden van 100 tot 120 Mbps werden gehaald. En dat is bijna vier keer zo snel als wat we nu gewend zijn met onze mobiele telefoon op het 4G-netwerk.



Hulp precisie-landbouw

Dat de proef in Drenthe wordt gehouden, heeft er mee te maken dat 5G goed toegepast kan worden in de precisie-landbouw. De foto's van de drone geven bijvoorbeeld aan waar meer gespoten moet worden met gewasbeschermingsmiddelen. Als de gegevens verwerkt zijn, worden ze op een speciale spuitmachine in een computer gedownload. De machine weet dan precies op welke plek welke hoeveel middel gespoten moet worden. Dat scheelt in gebruik van de middelen en is beter voor het milieu.



Voor KPN is Valthermond één van de plekken waar 5G getest wordt. De snelle mobiele verbinding wordt ook ingezet in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, de Rotterdamse haven en in Helmond. Daar worden proeven gedaan met zelfrijdende auto's. Daarvoor is een sneller en betrouwbaar netwerk nodig. En dat is volgens KPN het 5G-netwerk.