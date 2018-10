Deel dit artikel:













Provincie timmert buitengebied dicht: geen kans voor FOC bij Assen De provincie heeft definitief een streep door een Factory Outlet Center bij Assen gezet (impressie: OutleTT Assen BV)

De provincie Drenthe heeft definitief een streep gezet door de komst van van een Factory Outlet Center bij het TT Circuit. Provinciale Staten heeft vanavond besloten dat in de nieuwe omgevingsvisie geen ruimte is voor weidewinkels in het buitengebied.

Daarmee lijkt het onmogelijk voor initiatiefnemer Raymond Coronel om een fashioncomplex bij Assen-Zuid te realiseren. Coronel is hier al jaren mee bezig, maar stuit daarbij continu op verzet van de provincie. Daar is nu definitief een besluit genomen.



Weidewinkels zijn grote alleenstaande winkels buiten de bebouwde kom. Ook een outlet center wordt door de provincie aangeduid als weidewinkel.



Alleen de PVV in Provinciale Staten zag de komst van een outlet center naar Assen nog zitten. Volgens de partij is het een vrijetijdsvoorziening en geen concurrent voor de retail in de binnenstad van Assen en omliggende koopcentra. Een amendement van de PVV werd alleen gesteund door twee Statenleden van D66. Met 6 stemmen voor en 33 tegen werd het weggestemd.



Wat Coronel nu gaat doen met zijn plan is niet bekend. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.



Wethouder Janna Booij van de gemeente Assen is niet verrast door het besluit van Provinciale Staten. "We kenden de standpunten van de partijen. Dit zagen we wel aankomen. Maar het wordt er in ieder geval niet makkelijker op om een Factory Outlet Center te realiseren."



Booij heeft nog geen contact gehad met initiatiefnemer Raymond Coronel. "We zullen met hem hierover contact opnemen en het bespreken met het college." Wat de volgende stappen van de gemeente zijn, is nog niet bekend. "Coronel zag nog steeds kansen en we hebben twee geldige raadsbesluiten over dit onderwerp. Daarmee hebben we te dealen in Assen."