Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewonde bij ongeval op A28 bij Beilen De personenauto raakte zwaarbeschadigd (foto: persbureau Meter) De tankwagen werd van achteren aangereden (foto: persbureau Meter)

Op de A28 bij Beilen is in de richting van Assen een auto achterop een tankwagen gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend.

De auto kwam daarna in de berm terecht. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.