Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











‘Zonneparken in de buurt van Lofar is niet het meest briljante idee’ Hans Jense van Astron in gesprek met een tegenstander van zonnepark Daalkampen (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

De plannen voor het ontwikkelen van grote zonneparken in Borger-Odoorn stuiten niet alleen op verzet van sommige bewoners. Ook Astron, eigenaar van de Lofar telescoop, is kritisch. “Het is niet het meest briljante idee”, zegt Hans Jense van het astronomisch instituut.

Geschreven door Steven Stegen

Jense was één van de 13 insprekers vanavond bij een extra vergadering van de gemeenteraad van Borger-Odoorn in Exloo. De raad neemt volgende week een besluit over het mogelijk maken van vijf zonneparken.



Volgens Jense, hoofd radio observatorium bij Astron, wordt het werken met de Lofar antennes in Borger-Odoorn, waar het hart van de telescoop ligt, er niet makkelijker op als de zonneparken er komen. Dat komt omdat die parken met hun omvormers voor de elektriciteit voor electromagnetische straling zorgen. Die straling komt bovenop die van het toekomstige windpark waar al een vergunning voor is afgegeven.



Convenant

Astron heeft met de initiatiefnemers van het windpark in de Veenkoloniën al afspraken gemaakt. Met de exploitanten van de zonneparken moet ook een convenant gesloten worden. “Als dat niet lukt, dan kunnen de zonneparken niet in bedrijf”, aldus Jense. “We hadden liever dat dit niet was gebeurd, maar de druk op de ruimte in Nederland is groot, dus wij moeten ook een beetje water bij de wijn doen.”



Daarmee doelt Jense op de afspraken met de windboeren, die er voor zorgen dat onderzoek naar de periode na de oerknal heel lastig wordt. Toch wil Astron wel inzetten op een deal met de eigenaren van de zonneparken.



De gemeenteraad van Borger-Odoorn moet nog een besluit nemen over de bestemmingsplannen voor de zonneparken. Maar een meerderheid gaat met de plannen instemmen.



Energietransitie

Gemeentebelangen (acht zetels) en VVD (drie zetels) zijn in elk geval voor. “We kunnen nu een flinke slag maken in de energietransitie. Er is veel werk in de plannen gestopt, we hebben 3.100 pagina’s doorgespit”, aldus VVD-fractievoorzitter Erik Huizing. Gemeentebelangen spreekt van ‘goede plannen’.



De PvdA vindt het nog te vroeg om te beslissen en wil zich niet onder druk laten zetten. “Dat er tijdsdruk is vanwege de aanvraag van subsidies moet voor ons als politiek geen rol spelen”, vindt Metze Geertsma van die partij.