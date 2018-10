Toneelstuk Aan de Andere Kant met veel lof ontvangen in Bovensmilde

“Het was een lange rit tot aan dit moment. En we staan nu even stil, voordat de trein weer verder trekt,” de zang van de broers van Tangarine weerklinkt door de speakers van de oude Waterstaatkerk in Bovensmilde. “Al raakt de tijd niet al zijn wonden kwijt. Al delen we niet allemaal dezelfde pijn. We kunnen elkaar wel leren te begrijpen.” Speciaal voor de voorstelling Aan De Andere Kant schreven zij het nummer Toma Maju Trus waar de toneelspelers dansend het podium mee op kwamen.

Aan De Andere Kant is het eerste toneelstuk van een drieluik over de Nederlands-Molukse geschiedenis. Een gevoelig onderwerp waar al veel over geschreven is. Daarom wilde theater- en filmmaker Anne van Slageren het anders doen. “Het blijft natuurlijk een belangrijk verhaal om te vertellen. Ook onder witte, niet-Molukse Nederlanders. En ook de derde en vierde generatie Molukkers weten ook niet alles. Er werden ook vaak dingen verzwegen thuis.”De voorstelling is daarom minder gericht op feiten en meer vanuit gevoel en belevenissen. “Het gaat echt over een leven, het zijn bedachte personages, maar je wilt voelen wat ze hebben meegemaakt. De historische setting zit er natuurlijk wel in, maar je gaat natuurlijk geen geschiedenisles geven in een theatervoorstelling.”Het verhaal gaat over een Molukse familie die na de oorlog in Nederland, Kamp Schattenberg komt. Vanaf dat moment wordt het stuk niet alleen vanuit de Molukse kant, maar ook vanuit het Nederlandse perspectief bekeken. De toneelspelers spelen daarbij deels tegen projecties van eerdere opnames. Zo zijn er opnames geweest in de haven van Delfzijl en bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork.De theatergroep speelde de voorstelling al eerder op andere locaties. Vanavond was de eerste voorstelling in Drenthe. Voor de makers was de locatie in Bovensmilde wel even spannend. “Veel mensen die uit Schattenberg, Westerbork, komen zijn gaan wonen in Bovensmilde”, legt Van Slageren uit.“Ik ben natuurlijk deels van Moluks-Indische afkomst. Vanuit mijn eigen achtergrond is het spannend omdat je weet wat er hier zich allemaal heeft afgespeeld, het is best wel beladen”, zegt acteur Roger Goudsmit. “Je zit toch dicht bij het vuur,” vult medespeelster Nynke Heeg aan.En ook in de kerk met akoestiek moest er vanmiddag bij de repetities nog veel worden veranderd. “Maar we hebben gedurende de shows zoveel vertrouwen gekregen. Iedereen voelt zich gehoord door alle kanten van het verhaal. Er is zoveel samengekomen, mensen zijn samengekomen, dus die spanning is ondertussen wel weg”, vertelt Heeg.De voorstellingen van de avond zijn beiden helemaal uitverkocht. De 150 bezoekers kijken naar het stuk met een lach op hun gezicht, maar moeten soms ook even slikken. Yvonne Buunk-Werkhoven bezocht de voorstelling met haar 81-jarige moeder.“Het komt binnen. Terwijl ik dit zeg merk ik dat het me raakt. Mijn moeder was dertien toen ze naar Nederland kwam en als ik dit dan zie en weet hoe het voor mijn opa en oma moet zijn geweest om hier te komen dan is dat wel voelbaar. Ik vind het heel knap dat het van twee kanten is benaderd. Soms denk ik wel eens: dit ben ik. De helft van mijn genen is Nederlands, de andere Moluks. Het stuk klopt gewoon voor mij.”Volgend jaar wordt het tweede deel opgevoerd. “Dat wordt gehouden op voetbalvelden. Voor het derde en laatste deel gaan we kijken of we dat bij Kamp Westerbork kunnen opvoeren”, verklapt Van Slageren.“Wij hebben er na dit deel in ieder geval zin in een vervolg. Onze karakters leven voort, maar dan kijken we naar de tweede generatie. We weten allemaal wat er toen is gebeurd. Ook zonder deze voorstelling te hebben gezien, zijn het tweede en derde deel daarom te volgen”, vertelt Goudsmit.Tot zaterdag zijn er nog voorstelling in Bovensmilde. Volgens Van Slageren is er daarnaast nog een kans dat deel 1 op een later moment wordt herhaald. “Het gaat als een lopend vuurtje door Moluks-Nederland. We zijn daarom nu ook aan het kijken of we het kunnen hernemen in de rest van het land. Misschien volgend jaar, maar we zijn nog aan het kijken of dat lukt.”