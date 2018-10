Deel dit artikel:













Busje slaat over de kop op A28 bij Assen Het busje eindigde op de kop in de berm (foto: Persbureau Meter) Het busje eindigde op de kop in de berm. De bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter)

Op de A28 bij Assen-Zuid in de richting van Groningen is een bestelbusje over de kop geslagen. De auto eindigde met de wielen omhoog in de berm.

De bestuurder van het busje werd nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.