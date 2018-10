Veel tips over gemaskerde motorrijders Assen

De politie in Assen kreeg waardevolle informatie binnen over de gemaskerde motorrijders (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

De motorrijders die gisteren delen van Assen teisterden, waren vooral actief in de wijken Peelo, Marsdijk, Noorderpark, Baggelhuizen, Pittelo en Assen-Oost. Dat laat de politie in een reactie weten.

Gisteravond kwamen diverse meldingen binnen over twee motorrijders op een rode en witte crossmotor. Ze zouden asociaal en zonder verlichting door Assen rijden. Ook hadden de bestuurders maskers op.Het onaangepaste rijgedrag bestond uit hard rijden op de weg en voet- en fietspaden. Ook maakten ze wheelies (rijden op het achterwiel) en reden ze rond zonder verlichting. Volgens de politie moesten verschillende Assenaren zich uit de voeten maken, omdat ze bang waren om aangereden te worden."We hebben tot twee keer toe kort achter de crossmotoren aangezeten, maar doordat ze zo snel en gevaarlijk reden was het lastig deze personen te pakken. We hebben van de burgers waardevolle hulp en informatie gekregen", aldus de politie. De motorcrossers zijn nog niet opgepakt.