'Jongeren willen wel vrijwilliger worden, maar je moet ze anders benaderen'

Iets meer dan de helft van de jongeren van 15 tot en met 25 jaar doet weleens vrijwilligerswerk. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toch is het in Drenthe lastig om voldoende jongeren te vinden voor bijvoorbeeld het bestuur van een sportclub. Anne Prins, verenigingsadviseur bij SportDrenthe, kan er over meepraten. Maar, zo zegt hij, er zijn manieren om toch meer handjes aan verenigingen te verbinden.

"Wij proberen vaak met de vereniging in kaart te brengen hoe hun huidige vrijwilligersbestand eruitziet", legt Prins uit. "We praten dan onder meer met ze over welke leeftijd de vrijwilligers hebben en hoe de club ze werft."Wat Prins opmerkt is dat verenigingen zich vaak niet goed realiseren dat jongeren een belangrijke plek kunnen innemen, en dat er toch zoiets is als een generatiekloof. "Met alle respect: bestuursleden zijn toch vaak wat oudere mensen en het idee is dat jongeren daar niet zoveel mee hebben." Prins probeert de bestuursleden dan zoveel mogelijk te attenderen op dat het belangrijk is om die jongeren juist wel te betrekken.SportDrenthe merkt dat jongeren best bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. "Maar dan moeten we ze wel heel duidelijk maken wat er van ze verwacht wordt en wat vrijwilligerswerk leuk maakt. Om dat te doen moet je jongeren anders benaderen. Zo zijn ze veel op YouTube te vinden en daar zijn verengingen nog weinig actief.”SportDrenthe ondersteunt clubs met cursussen waarin ze uitleggen hoe ze vrijwilligers aan zich kunnen binden. Daardoor wordt het vrijwilligersprobleem minder in Drenthe, volgens Prins. "Vrijwilligers zijn prima te vinden, mits je het gestructureerd aanpakt en het niet doet zoals je het traditioneel altijd hebt gedaan. En we helpen clubs ook om van de gedachte af te stappen dat jongeren toch niet bereid zijn om iets te doen."