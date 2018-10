Vermilion start nulmeting rondom gasveld Eesveen

Olie- en gasproducent Vermilion gaat half oktober starten met een zogenaamde nulmeting rondom de gaswinput Eesveen. Daarbij wordt gekeken hoe de staat van de panden in het gasgebied is.

Een 'bouwkundige opname' is een vereiste om te kunnen beginnen met het versneld leeg halen van de gasput in Eesveen. Zo staat het in de vergunning die is afgegeven. Niet dat alle bebouwing in de regio wordt bekeken. Er wordt een selectie gemaakt.Het gaat om een gebied in een straal van vijf kilometer rondom de gaswinput Eesveen, zo is te lezen in een advertentie van Vermilion. Dat is het grensgebied van Drenthe, Overijssel en Friesland.Tegen de versnelde gaswinning is veel protest uit de regio gekomen. Ook de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland tekenden bezwaar aan. Maar van minister Wiebes van Economische Zaken mag Vermilion de gaswinning versnellen Vermilion heeft een informatieavond voor omwonenden belegd in het dorpshuis in Wilhelminaoord. Inwoners van een bepaald postcodegebied moeten zich wel via de website van Vermilion aanmelden om naar binnen te mogen. Bij de ingang wordt gevraagd om een uitnodiging en een legitimatie.Een eerdere informatiebijeenkomst liep uit de hand toen het zo druk werd dat bezoekers moeite hadden om informatie in te winnen. Later is nogmaals een bijeenkomst gehouden.