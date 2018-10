Let op bij het tanken: nieuwe namen voor brandstof

Let volgende week vrijdag goed op wanneer u brandstof in uw auto stopt: diesel en benzine hebben vanaf dan andere brandstofcodes aan de pomp. Op de etiketten wordt diesel B7, Euro 98 krijgt de code E5 en Euro 95 heet voortaan E10. LPG blijft LPG.

De brandstofetiketten veranderen niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Ook in onze provincie worden de wijzigingen doorgevoerd. Ewout Klok, eigenaar van een tankstation in Hoogeveen, snapt de aanpassing wel. Maar of het er echt logischer op wordt? "Ach, we moeten er even aan wennen. Het wordt in ieder geval wel gemakkelijker als je bijvoorbeeld naar Duitsland gaat, waar je soms door de bomen het bos niet meer ziet door de hoeveelheid verschillende biobrandstoffen. Je hebt daar zelfs B100! Nou, dat kennen wij van Bassie en Adriaan, maar niet van de pomp."De namen worden dus veranderd zodat ze in heel Europa dezelfde aanduiding hebben. Maar voor benzine heb je straks alweer twee verschillende namen: E5 en E10. Klok pakt de stickers erbij. "Als je E5 of E10 tankt, dan tank je sowieso altijd benzine. De cijfers erachter staan voor de percentage biobrandstof dat in de benzine zit. Dat is het verschil."De groene (benzine) en zwarte (diesel) labels zullen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen witte etiketten met zwarte belettering. Voor benzines worden de etiketten rond, voor diesel vierkant en LPG wordt een ruit. Klanten worden geïnformeerd door een campagne, op poten gezet door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met onder meer de BOVAG.