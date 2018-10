Mannes in hondenweer onthuld

Op deze druilerige dierendag is Assen een hond rijker. Vanaf vandaag verwelkomt Mannes de reizigers officieel vanaf zijn plekje op het station.

De houten hond Mannes is een kunstwerk van Q.S. Serafijn en Maurice Nio. Uit vier schetsontwerpen van verschillende kunstenaarscollectieven werd hun ontwerp unaniem als winnaar gekozen door een kunstcommissie."Het is een trouwe kindervriend. En Assen wordt vanaf nu door hem bewaakt. Welkom Mannes!" roept de presentator als Mannes is onthuld.Dat Mannes nu zo enthousiast verwelkomd wordt, blijft bijzonder. Het college van B&W zette in eerste instantie namelijk een streep door het ontwerp en trok daarmee de gehele kunstopdracht in. De techniek in het beest zou te onderhoudsgevoelig zijn. Ook was er discussie over het ontwerp; de zwarte kleur zou volgens sommigen angst aanjagen. Daarnaast zou een zwarte hond reclame zijn voor architectenbureau De Zwarte Hond, die het Stationsplein én Mannes ontworpen heeft.Nadat de ontwerpers, Asser kunstenaars en de raad in opstand kwamen, werd het ontwerp aangepast en toch goedgekeurd. De tv-schermen die in de buik van de hond zouden komen zijn bijvoorbeeld geschrapt. Ook veranderde de kleur van de hond van zwart naar donkerbruin. Mannes stoomt wel nog steeds als hij kinderstemmen hoort:Een andere reden dat het college van B&W in eerste instantie niet enthousiast was over Mannes, is dat de hond te weinig draagvlak zou krijgen onder de Asser bevolking. Het argument is nooit onderzocht, maar ondertussen wordt wel alles uit de kast getrokken om ervoor te zorgen dat Assenaren de hond omarmen. De hond heeft een eigen kleurplaat, instagram-account en miniatuurbeeldjes die te koop zijn bij het VVV-kantoor en het Drents Museum.Ook is Mannes vandaag groots onthuld. Kinderen kunnen professioneel gefotografeerd worden met hun hond of een cartoon laten maken. Ook boden leerlingen van het CS Vincent van Gogh een reuzenbot aan en is Mannes al lid van de hondenspeeltuin in Assen-Oost.Voor de kunstopdracht rond het stationsplein, met in totaal drie kunstwerken, is bijna 450.000 euro uitgetrokken. Naast Mannes zijn er ook nog twee lichtkunstwerken, waarvan één in de Vredeveldsetunnel