Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tienerjongen krijgt werkstraf voor betasten en zoenen stiefmoeder De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

Een jongen uit Ruinen is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een taakstraf van twintig uur voor het betasten van de borsten van zijn stiefmoeder. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een werkstraf van honderd uur.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De jongen krijgt een proeftijd van twee jaar en moet ook meewerken aan psychologisch onderzoek en behandeling. Opmerkelijk detail in de uitspraak is dat de jongen ondanks zijn veroordeling wel een Verklaring Omtrent het Gedag kan krijgen.



Betasten

Twee jaar geleden betastte de destijds 13-jarige jongen de partner van zijn vader. De vrouw verklaarde dat zij ook tegen haar wil was gezoend op haar mond en dat jongen de zijn broek had laten zakken. Het slachtoffer deed eind vorig jaar pas aangifte, toen haar relatie met de vader van de jongen bekoeld was.



De jongen kwam tot zijn daad nadat hij op school was gepest, omdat hij seksueel getinte grappen niet zou snappen.



Uitzondering

Verdachten die veroordeeld zijn voor een zedendelict komen normaal gesproken niet meer in aanmerking voor een Verklaring Omtrent het Gedag. Zo'n verklaring is in veel gevallen nodig om een baan te krijgen. In dit geval maakt de rechtbank een uitzondering.



Het weigeren van de verklaring aan de jongen zou volgens de rechter in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.



Geen rechtszaak

Willem Bierens, de advocaat van de jongen, vindt dat zijn cliënt te jong is om strafrechtelijk te worden vervolgd. "In de meeste andere Europese landen ligt de minimum leeftijd op 14 jaar", aldus de advocaat. "Het verbaast mij dat hier een meervoudige kamer voor in stelling wordt gebracht."



De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseerde het kabinet eind vorig jaar om de leeftijd waarop iemand strafrechtelijk kan worden vervolgd, te verhogen van twaalf naar veertien jaar. Volgens de RSJ beseffen kinderen op 12-jarige leeftijd nog niet in wat voor proces ze terechtgekomen zijn.



Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten dat in deze zaak de landelijk geldende richtlijnen zijn nageleefd.