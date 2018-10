LTO-voorman: Boeren hebben imagoschade geleden

"Het is enorm zuur voor veel boeren dat ze zo behandeld zijn door het ministerie van Landbouw." Dat zegt LTO-voorman Dirk Bruins uit Dwingeloo in reactie op het nieuws dat veel boeren niet gefraudeerd hebben met hun boekhouding, terwijl bedrijven wel op slot werden gezet.

Eind januari werd bekend dat boeren frauderen met de registratie van kalveren. Ze zouden meer kalveren houden dan op werd gegeven. Van 2100 boeren werd vervolgens het bedrijf geblokkeerd. Nu blijkt dat bij 337 bedrijven onterecht te zijn gebeurd, 75 boeren worden echt verdacht.Van hoeveel boeren uit Drenthe het bedrijf op slot is gezet, is niet bekend. LTO-voorman Dirk Bruins stelt dat het ministerie beter onderzoek had moeten doen alvorens zo'n groot aantal bedrijven af te sluiten. "Het is echt heel erg dat je wordt neergezet als fraudeur maar niets hebt misdaan", zegt Bruins.In Drenthe werden onder meer de bedrijven van De Weerd in Drijber en Benning in Dwingeloo geblokkeerd. Zij kregen te horen niet langer verdacht te zijn, maar dienen geen claim tot schadevergoeding in. "Ik heb bijna geen schade gehad", zegt Henk de Weerd, "een claim indienen, daar gaat me veel te veel tijd in zitten".