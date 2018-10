Deel dit artikel:













Zes huizen ontruimd na vermeend gaslek in Assen Politie en brandweer was aanwezig bij het gaslek in Assen (foto: Persbureau Meter)

Aan de Hamerslanden in Assen zijn vanochtend zes woningen ontruimd nadat er melding was gemaakt van een gaslek.

Naar verluidt had een vrouw de gaskraan in haar woning volledig opengedraaid. De brandweer heeft vervolgens de bewoners van de omliggende huizen geëvacueerd.



Toen de brandweer uiteindelijk de woning van de vrouw binnenging, bleek er geen gaslucht te hangen. Het was loos alarm en waarschijnlijk een dreigement van de verwarde vrouw.