Initiatiefnemer FOC Assen kijkt wat nog mogelijk is

De initiatiefnemer van het Factory Outlet Center Raymond Coronel beraadt zich op juridische stappen.

Nadat de provincie Drenthe gister definitief een streep zette door de komst van de OutleTT bij Assen Zuid wil Coronel kijken naar wat er nog mogelijk is.Hij verwijst naar een eerdere juridische uitspraak over een Outlet bij Zevenaar . Daar oordeelde de Raad van State dat een outlet center geen weidewinkel is, maar een toeristische attractie.Provinciale Staten heeft besloten dat in de nieuwe omgevingsvisie geen ruimte is voor weidewinkels in het buitengebied. Weidewinkels zijn grote alleenstaande winkels buiten de bebouwde kom. Ook een outlet center wordt door de provincie aangeduid als weidewinkel.