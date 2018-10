Op pad in de Drentse natuur: het Balloërveld

Het Balloërveld is met zijn omvang van bijna vierhonderd hectare één van de grootste heidegebieden van Drenthe. Het heideveld ligt op een hooggelegen plateau tussen de plaatsen Gasteren, Rolde en Loon en is onderdeel van het Nationaal Park Drentsche Aa.

Duitse verdedigingslinie nog goed zichtbaar in Leggelderveld