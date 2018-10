Video: Poepende boommarters

Intieme beelden deze week: Bart van Buuren legde poepende en markerende boommarters vast op beeld.

De boommarter is een vrij zeldzaam roofdier dat vooral in een bosrijke omgeving leeft. Hij woont alleen en markeert zijn territorium met geurstoffen uit de anaalklier en uitwerpselen op opvallende plekken, zoals het heuveltje in deze video.